La liste des 23 « Lions » pour la Can attendue le 31 mai: Kara Mbodji fait les yeux doux à Cissé

Zappé par le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé depuis le Mondial Russie 2018 et même dans les éliminatoires de la Can 2019, le défenseur Kara Mbodji qui est l’un des patrons de la Tanière a subrepticement perdu sa place. Pis, surtout avec l’arrivée des nouvelles recrues comme Pape Abdou Cissé, buteur contre le soudan du 13 octobre 2018, et Racine Coly, le joueur d'Anderlecht risque de ne pas figurer sur la liste des 23 joueurs qui comptent rallier le pays des "Pharaons" qui va abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019 du (21 juin au 19 juillet.)



Malgré tout, le défenseur central dit être à la disposition du sélectionneur national avec qui, « il n'a jamais eu de zone d’ombre », même si certains estiment que sa non-convocation est extra-sportive. « C’est normal, j’y pense en tant que Sénégalais. Comme tous les footballeurs sénégalais », indique Kara dans un entretien accordé au quotidien sportif Record.



Cependant, le défenseur central des « Lions » ne s’est pas fait prier pour donner des astuces à ses coéquipiers pour réussir une bonne Can. « On doit rester vigilant. Avec la qualité de cette équipe, sortie de la phase des poules ne doit pas trop poser de problèmes . C’est pendant que les matches à élimination directe que l’on doit rester le plus concentrés afin d’éviter les erreurs commises en 2015 et 2017. A mon avis, c’est le seul piège qu’il faut éviter. Si on reste humble et on aborde les matches les uns après les autres, on y arrivera. »