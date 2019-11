"La mafia du football ne veut plus que CR7 gagne d'autres prix"

Cristiano Ronaldo est un joueur vorace et n'est jamais rassasié. L'attaquant portugais, qui joue actuellement à la Juventus, espère pouvoir remporter son sixième Ballon d'Or en décembre prochain.



En attendant, la mère du joueur, Dolores Aveiro, a eu des mots très dur lors d'un événement de la chaîne d'hôtels Pestana en relation aux prix invidiuels pour lesquels lutte son fils.



"Il y a une mafia. C'est le mot adéquat pour définir cela. Oui, il existe une mafia dans le football qui ne veut pas que mon fils gagne plus de titres. Si vous regardez tout ce qui s'est passé, vous vous rendrez compte que c'est pour la mafia", a commencé à dire la mère de CR7.



Mais Dolores Aveiro n'en est pas resté là. "S'il était espagnol ou anglais, ils n'auraient pas fait tout cela, mais comme il est Portugais et de Madeire... et bien ce genre de choses se passent".



Enfin, la mère de Cristiano a parlé d'un possible nouveau Ballon d'Or pour son fils. "Je ne sais pas si il va le gagner, mais j'y crois. Je crois qu'il le mérite si nous analysons ce qu'il a fait durant la saison", a conclu Dolores Aveiro.