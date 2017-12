La modification du texte de concours d’entrée dans les (CRFP) à l'étude (Macky Sall)

« Le grand prix du chef de l’Etat pour l’enseignant s’inscrit dans le cadre de bâtir une école de qualité, qui est la garantie d’un progrès durable. Il s’agit de célébrer chaque année un enseignant qui s’est investi de manière exceptionnelle à la cause de l’éducation. Afin d’offrir à la nation un particulier pour son exemplarité, sa conscience professionnel et son humanisme », a déclaré le président de la République dans son discours.



Avant de poursuivre, « l’enseignant qui est la clé de voûte du système éducatif sénégalais est, dans son rôle de guide de moralité dans notre société et est acteur de développement. L’instauration du grand prix est une réponse pertinente à l’impératif de remobiliser et de sublimer l’enseignant qui est un élément déterminant dans la construction d’un système éducatif performant ».



Le Président Sall d'expliquer que, la performance du système éducatif va bonifier toutes les initiatives majeures pour former une école de qualité. Ce qui va permettre d’implanter une école capable de garantir à chaque enfant quelles que soient ses origines sociales, la chance de réaliser ses rêves.



«Car au-delà des réalisations en matière d’infrastructures, d’équipements et de matériels pédagogiques, c’est la qualité de l’enseignant qui fera toujours la différence. Ainsi éduquer un enfant nécessite une matière vivante, une compétence à toute épreuve, un sens élevé de responsabilité mais également un comportement irréprochable », a-t-il laissé entendre.



Assane Ndiaye, Professeur au Lycée Touba Khaiwar de Mbacké 2, a remporté la première édition du grand prix du chef de l'Etat. Il a reçu, en plus d’une médaille et d’un diplôme, la somme de 10 millions portée ’’séance tenante’’ à 20 millions de francs CFA par le chef de l'Etat Macky Sall.



Serigne Khalifa Ababacar Wade remporte lui le prix d’encouragement doté d’une attestation et de 4 millions de francs CFA.



Macky Sall a également décidé de "récompenser la combativité" du troisième nominé, Abdoulaye Mbow, en situation de handicap et enseignant au département élémentaire du Centre Talibou Dabo avec une somme de trois millions de francs CFA.