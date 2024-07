« La participation du Sénégal au 10 ème forum mondial de l’eau a été remarquable sur tous les plans », Cheikh Tidiane Dieye

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a déclaré que le pays fait beaucoup d’effort pour la promotion d’une gestion durable de l’or bleu face aux défis croissants du changement climatique. Il a fait cette annonce ce jeudi lors d’un atelier de restitution, d’évaluation et de capitalisation de la participation du Sénégal à cette rencontre internationale tenue à Bali, en Indonésie.



« La participation de Dakar à ce forum s’est matérialisée par l’aménagement d’un pavillon d’une superficie de 150 mètres carrés, qui était le seul pavillon d’un pays d’Afrique au sud du Sahara à Bali » a dit Cheikh Tidiane Dieye.



Selon le ministre à travers ce pavillon, notre pays a tenu son rang leader en matière d’hydro diplomatie et de coopération sur l’eau.



D’après lui, le ‘’Blue Deal’’ fut le conducteur de la participation sénégalaise à travers lequel le pays a lancé un ‘’appel d’urgence sur la nécessité d’agir et de mobiliser la communauté internationale ».



Le ministre de l’hydraulique, c’était une occasion d’inviter la communauté internationale « à faire en sorte que l’eau, soit, non seulement un levier de développement économique et sociale, mais aussi un catalyseur de coopération et un vecteur de connexion et d’unité ».



Le Sénégal va coorganisé le prochain forum de l’eau avec les Emirats Arabes Unis, en 2026.



Avec APS