La peintre Françoise Gilot, ex-compagne de Picasso, est décédée à 101 ans

Selon le quotidien américain, auprès duquel le décès a été confirmé par Aurélia Engel, sa fille Françoise Gilot avait récemment souffert de “maladies cardiaques et pulmonaires.”

Née le 26 novembre 1921 à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne, dans une famille bourgeoise, François Gilot suit les traces de sa mère aquarelliste pour s’orienter vers le dessin et la peinture.



Un temps muse de Pablo Picasso, elle a été une artiste à part entière pendant plus de 60 ans, s’imposant comme une peintre de renom après leur séparation avec des œuvres dans les collections des prestigieux Metropolitan Museum of Art et MoMA de New York.