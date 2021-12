La photographe franco-suisse Sabine Weiss est morte à 97 ans

La photographe franco-suisse Sabine Weiss est décédée mardi à son domicile à Paris à l'âge de 97 ans, ont annoncé mercredi sa famille et son équipe dans un communiqué. Née en Suisse en 1924 et naturalisée française, Sabine Weiss, dernière disciple de l'école française humaniste, résidait à Paris où elle avait installé son atelier boulevard Murat depuis 1949, a précisé son équipe.



Pendant près de 60 ans elle a exploré selon ses mots "une grande variété de domaines", allant du reportage au portrait, en passant par la mode et la publicité. Elle a également fait de la presse illustrée française et internationale un cheval de bataille. Comme Doisneau, Boubat, Willy Ronis ou encore Izis, Sabine Weiss a immortalisé la vie simple des gens, sans toutefois revendiquer une quelconque influence.



Une bonne photo "doit toucher"

Pionnière de la photo d'après-guerre, elle était également connue pour ses photos de mode parues dans Vogue. Elle disait qu'une bonne photo "doit toucher, être bien composée et dépouillée. La sensibilité des personnes doit sauter aux yeux".