La présidence de la République : lance une nouvelle approche de l’information gouvernementale

La présidence de la République fait un pas important vers l’innovation en matière de communication. Le ministre de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarré, a annoncé une nouvelle initiative visant à moderniser et simplifier l'accès aux informations gouvernementales. Cette initiative a été présentée comme un moyen d'augmenter la transparence et l'accessibilité des décisions prises lors des Conseil des ministres.



Le ministre Sarré a précisé que l'objectif principal de cette démarche est de rendre l'information plus interactive et facilement compréhensible pour le grand public. Selon lui, "c'est dans un souci de modernisation et d'accessibilité à l'information gouvernementale" que cette nouvelle approche a été lancée. Elle permettra de mieux informer les citoyens des décisions et des orientations prises par le gouvernement, tout en les engageant davantage autour des actions publiques.



Cette innovation qui se distingue par son format vidéo va rapprocher le gouvernement des citoyens. À l'avenir, le porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarré, ainsi que les ministres concernés par des questions spécifiques à leurs départements, prendront la parole devant un pupitre pour informer la population des mesures prises. Cette nouvelle méthode vise à renforcer l’interaction et à assurer une communication plus fluide et directe.



Le ministre a conclu son intervention en soulignant que ce dispositif vise à "engager chaque citoyen autour des actions gouvernementales", en favorisant une approche plus transparente et inclusive.