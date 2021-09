La presse madrilène s'enflamme pour le duo Benzema-Vinicius, le héros David De Gea met fin à une incroyable série avec Manchester United

Le duo Benzema-Vinicus enflamme l'Espagne



3 minutes. C'est ce qu'il a fallu au duo Benzema-Vinicius pour renverser Valence et donner la victoire au Real Madrid (1-2). Un couple de premier plan, peut-on lire en Une de Marca. Meilleur buteur de Liga avec 6 réalisations, Karim Benzema confirme sa très grande forme en ce début de saison, bien épaulé par le Brésilien qui s'affirme, pour l'heure, comme le parfait complètement du Français. Alors qu'une féroce concurrence règne en attaque, Vinicius Junior semble tirer son épingle du jeu.





La fin de la malédiction pour David de Gea



«De Hero», s'enflamme The Manchester Evening News. Le tabloïd anglais rend hommage à David de Gea qui a sauvé Manchester United en arrêtant un penalty dans le temps additionnel face à West Ham (1-2). Pour l'intéressé, c'est un double soulagement puisqu'il a également mis fin à son incroyable série de 40 penaltys concédés. Une belle soirée en somme pour le portier mancunien, contrairement à Mark Noble qui est rentré pour tirer le penalty…



Ronald Koeman n'a pas peur pour son avenir



Semaine décisive pour Ronald Koeman. Alors que le Barça affronte Grenade ce lundi soir, le tacticien est sous pression. Plusieurs noms ont filtré dans la presse pour lui succéder. Mais du côté de l'intéressé, on reste imperméable à la pression. «Je n'ai pas peur pour mon avenir», a-t-il lâché hier en conférence de presse. À lui désormais de joindre les paroles aux actes.