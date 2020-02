La promesse forte des stars de Manchester City après la sanction de l’UEFA, l’affaire Marega choque le Portugal

L’avenir de Pep Guardiola agite encore outre-Manche

Le Portugal soutient Moussa Marega

La Lazio relance la course au titre en Serie A

En Angleterre Pep Guardiola fait encore la Une des tabloïds ! Alors qu’Alessandro Del Piero a déclaré qu’il verrait bien l’Espagnol sur le banc de la Juve pour succéder à Maurizio Sarri, de plus en plus contesté, pour le Daily Express : "Pep doit partir à la Juve" et l’exclusion des Coupes d’Europe pour deux ans ne fait qu’alimenter les rumeurs de départ du Catalan. Le reste de la presse anglaise n’est pas du même avis. Pour The Times, Guardiola veut rester à Manchester City et se battre malgré l’éviction de deux ans en Coupes d’Europe ! Le coach catalan ne veut pas entendre parler d’un départ et semble toujours convaincu de sa réussite avec les Skyblues. Des informations partagées par le Daily Mail qui indique que les joueurs sont derrière leur entraîneur et ne comptent pas quitter le navire en cours de route malgré la sanction de l’UEFA.Au Portugal, c’est une triste affaire qui fait la Une des médias locaux. En effet hier soir, le FC Porto affrontait le Vitoria Guimarães, mais Moussa Marega, l’attaquant des Dragoes, a été victime d’insultes racistes par les supporters et il a quitté le terrain en furie quelques minutes après son but ! Pour A Bola, « nous sommes tous Marega » ! Le journal local affiche son soutien à l’attaquant après ces débordements. Retenu par ses coéquipiers et son entraîneur, le Malien a laissé exploser sa colère à l’encontre des supporters adverses lors de sa sortie. En Italie, le choc entre la Lazio et l’Inter a tenu toutes ses promesses. Dans une rencontre à suspens, les Laziales l’ont emporté 2 buts à 1 grâce à des réalisations de Ciro Immobile et Sergej Milinković-Savić. Pour le Corriere dello Sport, c’est « une Sainte Lazio » ! Milinković-Savić a été divin : c’est lui qui signe le dépassement sur l’Inter. Désormais, il n’y a que la Juve devant Inzaghi. Cette 24e journée de Serie A a été stupéfiante dans la lutte pour le Scudetto. La lutte pour le titre s’annonce passionnante de l’autre côté des Alpes !footmercato