La réduction des méfaits du tabagisme au centre d'un Webinaire d'experts et d'organisation en Santé

Le tabagisme, un fléau qui cause des dégâts dans la société où nous vivons est devenu un effet de mode pour les jeunes. Pourtant, il est la source de plusieurs maladies, notamment le cancer de l’ORL, l’AVC, entre autres. Afin de minimiser les conséquences négatives (méfaits) liées à la consommation Harm Réduction avec la collaboration d’All Africa Global Service et International Africa, propose un programme d'intervention conçue pour protéger la santé des personnes utilisatrices de tabac.



Intervenant lors de la session questions-réponses, avec pour thème : « Session informative sur la science et la réduction des méfaits » qui s’est déroulée ce jeudi 9 novembre, le docteur Kanta Ka, oncologue et radiothérapeute au CHU de Dallal Jam à Dakar est revenu largement sur les risques liés au tabagisme. Selon le professionnel de la santé, le tabac peut avoir de lourdes conséquences à long terme sur la santé du consommateur, car il génère des maladies comme le cancer, l’hémorragie, cancer ORL, l’œsophage, cancer du poumon, la baisse de l’érection chez les hommes entre autres.



8 millions de décès dus au tabac chaque année

À en croire docteur Ka : « Au 20e siècle, 10 millions de décès liés au tabagisme ont été enregistré contre 25 millions au 21e siècle. Car l’impact du tabac, soutient le docteur, est d’abord sanitaire avant d’être social et financière ». Le nombre de décès annuel dues à des malades liées au tabac s’élève désormais à 8 millions, selon l’OMS. M. Ka qui soutient que « 70 % de fumeurs veulent arrêter », il a par la même occasion décliné des méthodes pour les accompagner. Il propose des patches pour arrêter le tabac, la thérapie comportementale (conseil individuel. L’oncologue a souligné que ces « méthodes ne permettent pas au fumeur d’arrêter, mais plutôt de choisir les alternatives comme l’E-cigarette, le tabac chauffé ou des pastilles, permettant de réduire les substances toxiques, les coûts sanitaires et de quitter une dépendance toxique vers une dépendance moins toxique ».



De son côté M. Samuel Mukandi, responsable THR République démocratique du Congo révèle que le tabac affecte tous les points vitaux de notre corps. « La fumée d’une seule cigarette peut contenir jusqu’à 7 000 substances chimiques dont 69 qui sont reconnues comme cancérigènes. La fumée qu’on respire circule partout dans le corps et n’atteint pas que les poumons, mais tous les organes vitaux», a-t-il alerté.



Il a aussi fait savoir que « plus de 8 millions de personnes meurent chaque année à cause du tabac. » Et d’ajouter : « La nicotine contenue dans le tabac suscite une forte dépendance et la consommation de tabac est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires et respiratoires de plus de 20 types ou sous-types de cancers différents. La plupart des décès liés aux cancers proviennent des pays à revenu faible ».



Pour réaliser des progrès significatifs en matière de réduction des méfaits, M. Samuel estime qu’il « nécessite une collaboration de toutes les communautés confondues. Les différents gouvernements, la santé publique, les organisations, les professionnels de la santé et tous devrions travailler ensemble pour mettre en œuvre des bases de données faibles et viables et fournir des services accessibles de réduction des méfaits du tabagisme. Car l’un des obstacles à la réduction des méfaits du tabagisme est la stigmatisation. Il faut promouvoir une approche remplie de compassion et reconnaître que ces individus méritent du soutien et pas de jugement ».



Pour réduire les risque de maladies liées au tabac, les spécialistes proposent des campagnes de sensibilisation, par le canal des moyens peu couteux comme les plateformes sociales, créer des lois pour restreindre les risques, règlementer l’importation et la consommation du tabac, limiter la vente uniquement aux magazines spécialisés aux produits de vapotages, améliorer les mises en gardes relatives à la santé sur les produits du tabac, diffuser dans les établissements scolaires des supports de sensibilisation…