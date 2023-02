La réponse cash de Jim Ratcliffe au Qatar pour racheter United, le quadruplé de Cr7 fait grand bruit

Ratcliffe place ses pions pour racheter MU



En Angleterre, Manchester United est toujours à vendre et il attise les convoitises ! On vous parlait des investisseurs qataris qui arrivaient en force pour racheter le club anglais, eh bien aujourd’hui un autre candidat a semble-t-il trouvé la parade. Il s’agit de Jim Ratcliffe, le propriétaire de l’OGC Nice, qui aurait selon The Daily Telegraph trouvé le moyen faire pencher la balance de son côté. L’astuce est simple, s’entourer des puissants, et justement, Ratcliffe aurait rajouté à sa liste d’associés, deux géants de Wall Street. Il s’agirait de Goldman Sachs et JP Morgan Chase, deux grandes banques américaines. Reste à savoir si cela sera suffisant pour remporter les enchères… Pour l’instant, quatre autres candidatures se dégageraient. D’ailleurs, c’est justement ce que met en avant The Times ! «Au moins 5 candidats sont prêts à atteindre les 7 milliards d’euros demandés pour Manchester United», affirme le journal !



500 buts en championnat pour CR7 !



Cristiano Ronaldo commence à prendre la température du championnat saoudien ! Il a envoyé du lourd hier. CR7 a porté Al Nassr avec un un quadruplé, résultat victoire 4-0 contre Al Wehda ! Au passage, le Portugais a passé la barre symbolique des 500 buts en championnat en carrière !



Milan peut compter sur Ibra pour sortir de la crise

En Italie, l’AC Milan fait la Une de La Gazzetta dello Sport ! Car le club lombard joue ce vendredi soir, face au Torino. L’occasion de relever la tête pour les Rossoneri, eux qui sont en chute libre au classement de Serie A. Sur les 5 derniers matches, ils en sont à 0 victoire, pour 3 défaites et 2 matches nuls. Un bilan compliqué, symbolique de 6e place au classement. Et selon le journal au papier rose, c’est une équipe plus compacte que l’on devrait voir, pour sortir de la crise, avec notamment le retour d’Ibrahimovic annoncé ! Dans un premier temps, le Suédois ne devrait avoir une place que sur le banc, mais c’est pourtant lui que l’on voit en couverture du Corriere dello Sport. Disparu des terrains depuis plus de 8 mois, Zlatan va faire son retour, pour le plus grand bonheur de l’Italie.