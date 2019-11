La sœur d'Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de l'EI, "capturée par la Turquie"

La femme de 65 ans, nommé Rasmiya Awad, a été arrêtée lors d'un raid mené lundi près de la ville d'Azaz, ont-elles indiqué.



Des responsables turcs, cités par plusieurs médias, ont déclaré que l'arrestation pourrait fournir de précieux renseignements sur l'État islamique.



Bagdadi s'est tué lors d'un raid des forces spéciales américaines sur son complexe dans le nord-ouest de la Syrie le mois dernier.



Sa mort a été saluée comme une victoire pour le président américain Donald Trump, mais les détracteurs soutiennent que l'EI demeure une menace pour la sécurité en Syrie et ailleurs.



Un responsable turc a déclaré à l'agence de presse Reuters que l'arrestation de la sœur aînée de Bagdadi pourrait contribuer à faire la lumière sur "les rouages internes" de l'État islamique (EI).



Le directeur de la communication du président turc Recep Tayyip Erdogan a salué l'arrestation comme "un autre exemple du succès de nos opérations antiterroristes".



On sait peu de choses sur la sœur de Bagdadi et la BBC n'a pas encore été en mesure de vérifier indépendamment l'identité de la femme arrêtée.



Bagdadi avait plusieurs frères et sœurs, bien qu'il ne soit pas clair s'ils sont tous encore en vie, rapporte le New York Times.