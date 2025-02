La sortie de Macky Sall perçue comme une « provocation » selon Aminata Touré

La récente sortie de l’ancien président Macky Sall a suscité de vives polémiques dans les réseaux sociaux et au-delà et la dernière en date de celle de son ex-Premier ministre Aminata Touré qui l’assimile à une « provocation à la mémoire des 80 jeunes sénégalais décédés » sous son régime lors des manifestations et tensions sociopolitiques.



Aminata Touré qui s’est exprimée sur sa page Facebook a soutenu que la communication actuelle de Macky Sall est une véritable provocation à la mémoire des 80 jeunes sénégalais morts sous son régime.



Selon l’ex-ministre de la Justice, la voix de l’Afrique ne saurait être portée par Macky Sall, estimant qu’il « doit rendre des comptes hic et nunc ».



Dans un post sur X (anciennement Twitter) Macky Sall a laissé entendre que l'heure est venue de "briser les systèmes obsolètes, d’exiger des partenariats équitables et de créer l’avenir que notre continent mérite". Car, il est convaincu que "le moment est venu pour l’Afrique de prendre la place qui lui revient".