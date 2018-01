Lait contaminé : après Leclerc, Auchan, Système U et Carrefour reconnaissent avoir vendu des produits Lactalis interdits Le groupe nordiste de distribution a vendu 52 boîtes de lait infantile après la date de rappel, Système U 384. Les autres enseignes ont lancé des plans de contrôle renforcés.

Après Leclerc mardi, les groupes Auchan, Carrefour et Système U ont reconnu, mercredi 10 janvier, avoir commercialisé des produits Lactalis pourtant retirés de la vente en raison d’une contamination aux salmonelles, depuis le rappel, le 21 décembre 2017, par le géant de l’agroalimentaire, de 720 lots de lait infantile. Au début de décembre, l’industriel laitier avait déjà procédé au retrait de 625 produits.

Ces annonces en cascade sont faites vingt-quatre heures après les révélations sur la vente, par l’enseigne Leclerc, de 984 produits Lactalis incriminés. Michel-Edouard Leclerc, le patron du distributeur, avait immédiatement présenté ses excuses. «Je ne peux que constater et confirmer l’existence de défaillances dans les opérations de retrait effectuées par certains magasins de notre enseigne», avait ainsi écrit sur son blog mardi soir Michel-Edouard Leclerc, reconnaissant un « bug inadmissible».



De son côté, la Répression des fraudes a fait savoir qu’elle était en train de procéder à des contrôles partout en France pour vérifier que les produits avaient bien été retirés des rayons et des stocks dans toute la chaîne de la distribution, des magasins aux hôpitaux en passant par les pharmacies.



Auchan se dit «consterné» par la vente de 52 lots interdits dans ses magasins



Auchan a annoncé mercredi avoir vendu 52 boîtes de lait infantile Lactalis qui auraient dû être retirées de ses rayons. « Malgré le retrait effectif de 36 000 produits, 52 produits supplémentaires – des boîtes de lait infantile – ont échappé à la vigilance de nos équipes et ont été vendus après la date du rappel sur 28 magasins (hypermarchés et supermarchés) », écrit dans un communiqué Auchan, qui se dit «consterné et présente ses excuses pour ces erreurs subies par ses clients».

Le 2 janvier, explique le groupe de distribution, « un magasin a reçu une livraison comprenant des références concernées par le rappel du 21 décembre. Suite à cette anomalie, Auchan Retail France a lancé un audit approfondi de la situation dans chacun de ses magasins afin de vérifier la parfaite application de la procédure de rappel».



«Des clients ont d’ores et déjà été informés, permettant le rappel des produits incriminés, les derniers clients sont en train d’être identifiés et contactés.»

Système U a mis en place un numéro d’appel à disposition des consommateurs : 09 69 36 69 36.

Intermarché stoppe la vente des laits Lactalis de la marque Milumel



Accusé par une cliente, Intermarché a affirmé mercredi qu’il vérifiait qu’« aucun produit [interdit] n’a[vait] été vendu après la date de demande de rappel par Lactalis » dans ses magasins. En attendant, le groupe a d’ores et déjà décidé arrêter « définitivement » de commercialiser des laits infantiles Lactalis de la marque Milumel, a annoncé, mercredi, Thierry Cotillard, le président du groupe de distribution, dénonçant notamment une « gestion chaotique de sa crise » par l’industriel laitier.



«A ce stade, nous avons deux produits qui nous ont été remontés par deux consommatrices », a ajouté M. Cotillard, qui a assuré que la direction refaisait « un point avec l’ensemble de nos points de vente» pour établir un bilan précis des produits concernés par les procédures de rappel qui auraient éventuellement été vendus aux clients d’Intermarché.



Le groupe a également annoncé que « tout produit qui fera l’objet d’un retrait/rappel pourra faire désormais l’objet d’un blocage en caisse sur la totalité de nos points de vente ». Le groupe Intermarché compte 1 800 points de vente un peu partout en France.



Carrefour : 434 produits ont été vendus après le rappel



Le groupe de distribution Carrefour a annoncé mercredi soir avoir vendu des produits infantiles Lactalis qui auraient dû être retirés de ses rayons en raison d’une contamination aux salmonelles.



« Un plan de contrôle a été mis en place dans l’ensemble des magasins pour s’assurer du retrait et de la destruction des produits concernés. Néanmoins, et malgré ces mesures de vigilance, 434 produits ont été vendus après le rappel », a indiqué le groupe de distribution dans un communiqué.



Carrefour ajoute avoir retiré 94 959 produits et précisé avoir ensuite élargi son rappel « à tous les produits infantiles fabriqués par l’usine de Craon en Mayenne ».



Carrefour tient à disposition son service consommateurs (0 805 900 022) pour répondre à leurs questions.



Monoprix a mis en place un blocage des codes-barres



Pour sa part, Monoprix a annoncé la mise en œuvre d’un système de blocage des codes-barres : « S’il en reste [des produits Lactalis interdits à la vente], ce qu’on ne pense pas, ils ne peuvent pas être encaissés », a indiqué une porte-parole du groupe. Autres articles Pour Jean-Marie Le Pen, changer le nom du FN constituerait une «véritable trahison»

