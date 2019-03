Lala Camara tuée en Angleterre par deux de ses compatriotes sénégalais

Une Sénégalaise du nom de Lala Camara a été tuée dimanche 10 mars dans son appartement situé dans la ville de Manchester (Angleterre). Selon les premiers éléments de l'enquête, l'&étudiante en médecine âgée de 26 ans a été assassinée par deux autres Sénégalais, qui ont été arrêtés et placés en garde à vue par la police britannique.



Lala Camara avait quitté l'Italie où résident ses parents pour des études en Grande Bretagne. Études qu’elle avait alliées avec travail. Hélas l’aventure s’est arrêtée hier (dimanche) quand ses bourreaux ont surgi et lui ont ôté la vie pour des raisons non encore élucidées.



La police a ouvert une enquête, pendant que le père de la victime a pris l'avion pour rejoindre l'Angleterre...