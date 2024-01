Las Vegas : l'IA au cœur du salon des technologies

C'est le rendez-vous majeur des acteurs de l'innovation technologique. Le Consumer Eletronics Show de Las Vegas. Environ 4 000 exposants cette année dans la plus célèbre des villes du Nevada. Les stands sont répartis sur une quarantaine d'hectares et l'IA, l'Intelligence artificielle, est partout présente.

Cette entreprise propose un système de surveillance de santé à partir de l'examen d'un selfie.



Vince Traylor, Directeur des ventes et partenariats chez NuraLogix : "L'IA joue un rôle majeur dans cela. Nous utilisons en fait ce que nous appelons l'IA affective. L'IA affective, ce que nous faisons, c'est que nous prenons des biomarqueurs physiologiques et psychologiques, et nous les utilisons pour comprendre essentiellement votre état de santé en temps réel."



L'IA est également utilisée dans l'espace.

Dr Elise Jabes, PDG et fondatrice de Coreod Space : L'IA est très importante parce que, puisque nous travaillons, tout d'abord, avec les astronautes, l'IA va collecter les données. Notre étape principale et énorme est que nous préparons une IA en tant que psychologue pour les astronautes sur Mars."



De retour sur terre, les gouvernements essaient de réglementer l'IA pour renforcer la protection des données.

Gary Shapiro, président et PDG de la Consumer Technology Association : "Eh bien, ce que nous préconisons aux États-Unis, parce que nous sommes une organisation américano-canadienne, c'est que nous devons être comme Boucle d'Or avec les trois ours. La bouillie doit être juste comme il faut. Vous devez équilibrer la vie privée et l'innovation. Nous devons accueillir le changement. Nous devons être prêts à pivoter. Et les entreprises et les pays qui le font seront les gagnants.



Mais le CES présentera également les derniers gadgets. Des premiers patins à skis du monde à la technologie que vous emportez chez vous.



La foire technologique de Las Vegas présente aussi une foule de nouveaux gadgets du quotidien et pour le bien-être corporel.



Pascale Davies, Euronews : "Ce masseur ne masse pas seulement le corps, mais il renforce aussi mon noyau car il a la première technologie pour bouger mes deux jambes indépendamment. Une telle technologie sera largement disponible au CES cette année, qui prévoit d'accueillir 130 000 participants."