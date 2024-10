Bakel : le préfet annonce des stratégies pour le retour des élèves à l’école

Le préfet du département de Bakel, Daouda Sène a affirmé, jeudi, que des stratégies sont en train d’être mises en œuvre dans les villages impactés par les inondations provoquées par les crues du fleuve Sénégal pour une reprise des enseignements dans les établissements scolaires.

Il s’exprimait, lors de la cérémonie de réception de l’appui du club des jeunes filles et pairs éducateurs aux populations sinistrées par les inondations occasionnées par les crues du fleuve Sénégal, qui s’est tenue à la préfecture de Bakel.



La stratégie définie au sein du comité départemental de gestion des inondations et calamités naturelles consiste à ériger des bâches et des tentes, précise Daouda Sène. « Ces bâches et tentes vont accueillir les sinistrés qui occupaient les écoles », a indiqué l’autorité administrative qui a ajouté que dix bâches sont déjà installées à Ballou et on va y ajouter cinq bâches aujourd’hui. À Aroundou, nous en sommes à dix tentes et à Diawara on est à quatorze tentes », a-t-il souligné.