Sit-in du collectif interministériel des agents de l'administration : le préfet de Dakar oppose son véto

Pour faire entendre leurs revendications, le collectif interministériel des travailleurs de l'administration avait prévu de tenir un sit-in ce jeudi 24 octobre devant le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Cependant, le préfet du département de Dakar s'est opposé à ce rassemblement. Cette décision a été confirmée par Omar Dramé, coordonnateur du collectif. Selon lui, ils ont reçu une notification du préfet interdisant le sit-in. "Le collectif des 44 travailleurs en cessation d'activités au ministère vient de recevoir la notification du préfet, jugeant notre demande de sit-in, prévue ce matin, irrecevable", a-t-il déclaré.



Le motif de cette interdiction, selon le coordonnateur, est que le délai de trois jours francs n'a pas été respecté à partir du dépôt de la demande. "Nous prenons acte de la décision préfectorale, mais notre combat se poursuivra pour faire rétablir nos droits. La semaine prochaine, nous allons non seulement déposer une nouvelle demande de sit-in, mais aussi une demande de marche pour alerter l'opinion nationale et internationale sur la violation de nos droits", a-t-il ajouté.



Enfin, ces 44 agents ont réitéré leur volonté de dialogue avec les autorités. Ils ont lancé un appel pressant à leur ministre de tutelle, Birame Soulèye Diop, pour qu'il reçoive le collectif afin de discuter des solutions à leurs difficultés