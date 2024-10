Programme "Banlieue sûre" : le nouveau programme pour sécuriser les zones sensibles de Dakar

Ce jeudi 24 octobre a marqué l'ouverture officielle de l'atelier de partage du projet "Banlieue Sûre", présidé par le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean Baptiste Tine. En collaboration avec les parties prenantes, l'Agence d'Assistance à la Sécurité de Proximité (ASP) va élaborer les stratégies opérationnelles nécessaires pour garantir une sécurité durable et créer un environnement favorable à l'épanouissement des populations locales. Cet atelier de deux jours, qui se déroule les 24 et 25 octobre 2024, est crucial pour l'agence dirigée par le capitaine Touré.



Le programme "Banlieue Sûre" s'inspire des succès du projet "Quartiers Sûrs", déjà en cours dans plusieurs quartiers de Dakar. Son objectif est non seulement de sécuriser les zones sensibles de la banlieue, mais également de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes de ces localités, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage.