BTP : la dette intérieure est à plus de 300 milliards FCFA (syndicaliste)

« La dette de l’État sénégalais envers les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) s’élève à plus de 300 milliards de francs CFA » l’information a été révélée lundi par le président du Syndicat des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (SPEBTP), Oumar Ndir.



S’exprimant en marge d’une assemblée générale dudit syndicat à Dakar, M. Ndir a informé que « les majors du BPT sénégalais, comme la Compagnie sahélienne d’entreprises (CSE), le Consortium d’entreprises (CDE) et Eiffage occupent le trio de tête pour la dette que l’État doit payer aux entreprises privées. Après s’être un temps « effacée », cette dette s’est aujourd’hui « reconstituée » », a-t-il déploré.



Le nouveau président du SPEBTP appelle à l’effacement de cette dette et au renforcement du secteur national pour conforter sa contribution au développement du pays. Il a rappelé que « le secteur du BTP emploie entre 500 et 600 mille personnes ». « C’est la clé pour répondre à la problématique du chômage des jeunes » a-t-il soutenu.