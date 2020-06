Lazarus Chakwera, élu président du Malawi

Le chef de l'opposition du Malawi, Lazarus Chakwera, remporte la nouvelle élection présidentielle du pays, selon les responsables.Il bat le président sortant Peter Mutharika avec 58,57% des voix lors du scrutin de mardi, annonce la commission électorale samedi tard dans la soirée.En février, la Cour constitutionnelle du Malawi a annulé la victoire de M. Mutharika aux élections de mai 2019, en invoquant la falsification des votes. Le pays était gravement divisé à l'approche de l'élection de cette semaine.



C'est la deuxième nation africaine à annuler une élection présidentielle pour cause d'irrégularités, après le Kenya en 2017. A la suite du résultat officiel de samedi, M. Chakwera déclare que sa victoire était "une victoire pour la démocratie et la justice". "Mon cœur bouillonne de joie", ajoute-t-il.Ses partisans sont descendus dans les rues de la capitale du Malawi, Lilongwe, en klaxonnant et en allumant des feux d'artifice.