Le Barça ne s'intéresse plus à Antoine Griezmann

Le quotidien français l’Equipe dévoilait une petite bombe ce Week-end en annonçant qu' Antoine Griezmann songerait à rejoindre le Barça, seulement quelques mois après sa fameuse décision de rester à l’Atlético de Madrid, alors que les Catalans souhaitaient se l’offrir.



Mais selon les informations de la Cadena SER, repris par Footmercato, le Barça n’envisage pas de recruter le champion du monde et aurait même été surpris par l’apparition de cette info dans la presse française. Le club travaille actuellement sur l’arrivée d’un attaquant jeune et les noms de Maxi Gomez et de Luka Jovic sont cités.