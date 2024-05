Le Barça relaxé par le Tribunal de Barcelone dans l’affaire Negreira

Soupçonné de corruption pour plusieurs versements d’argent effectués à un ancien arbitre, le FC Barcelone de Joan Laporta peut souffler. En effet, selon les dernières informations de Sport, le club catalan a été relaxé par le Tribunal de Barcelone dans ce qu’on appelle désormais l’affaire Negreira. Par le biais d’un communiqué, les Culers n’ont pas tardé à sortir du silence, rapporte Footmercato.



«Le FC Barcelone exprime sa satisfaction quant au sens de la résolution rendue aujourd’hui par le Tribunal de Barcelone dans la mesure où elle confirme l’approche défendue par le Club et rejette l’hypothèse du crime de corruption allégué. Nous maintenons notre conviction qu’à travers la justice, il sera possible d’éclaircir définitivement les faits qui font l’objet de la plainte et de prouver l’innocence absolue du Club», peut-on ainsi lire.