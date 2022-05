Le Bayern entre dans la course pour Ousmane Dembélé, la Juventus est dans la dernière ligne droite pour signer Pogba

Le Bayern Munich tente d'acquérir Ousmane Dembélé



Robert Lewandowski étant en partance pour le FC Barcelone, le Bayern Munich compte bien chiper une star du Barça en représailles. Sport révèle ce dimanche matin que le club bavarois est entré dans la course pour signer Dembélé. Pour rappel, le Français n’a toujours pas renouvelé son contrat avec le FC Barcelone. Il est libre de signer où il veut en juin, peut-être au Bayern, lui qui connaît très bien le championnat allemand après avoir fait le bonheur de Dortmund.

Paul Pogba sur le point de rejoindre la Juventus



Les colonnes de la Gazzetta dello Sport évoquent ce dimanche matin que l’offre de contrat de la Juve pour Paul Pogba est prête. La Vieille Dame va proposer 7,5 millions d’euros par an à l'international français plus de primes. Une information confirmée par Tuttosport, qui va même plus loin, en affirmant que l’officialisation pourrait même se faire ce lundi.

Le record fou du FC Porto



Champion cette saison au Portugal, le FC Porto a fait la fête avec leurs supporters à l’Estadio do Dragao ce samedi. Pour ne pas gâcher les festivités, les hommes de Sergio Conceicao ont battu Estoril 2-0. Avec cette dernière victoire, le FC Porto termine le championnat avec 91 points, un nouveau record absolu salué par toute la presse du pays. «Champion des champions» titre Record, ni Porto, ni les autres clubs portugais ont eu autant de points pour clôturer le championnat. Cette équipe rentre donc dans l’histoire, un titre en «apothéose» pour O Jogo. «Bleu vif» écrit A Bola. Attention ce n’est pas le dernier match de la saison, le coach portugais a rappelé à ses troupes en conférence de presse qu’il reste une coupe du Portugal à aller chercher dans une semaine contre Tondela.

