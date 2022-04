Le Bayern se renseigne sur Edouard Mendy

Quand on fait partie des meilleurs, on suscite naturellement de la convoitise et c’est le cas pour Edouard Mendy. Selon les informations émanant du journal allemand Bild, le Bayern Munich se serait renseigné sur une possibilité de transfert du dernier rempart de Chelsea.



Oliver Kahn qui vient de prolonger Manuel Neuer, souhaite recruter un autre portier de classe internationale et il aurait cocher de Mendy. Reste à voir si cette opération est faisable quand on sait que Chelsea n’est pas prêt à céder un de ses meilleurs éléments dans l’immédiat.