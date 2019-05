"Le Bureau politique du Parti socialiste, c'est de la pagaille", selon un membre du Front

Abdoulaye Gallo Diao, membre du bureau politique et secrétaire national adjoint chargé des TIC, par ailleurs cadre du Front pour la vérité et la justice , récemment mis sur pied au sein du Parti socialiste, déplore la situation dans le parti. Selon lui, "c'est de la pagaille dans le Bureau politique"."Après avoir convoqué un Bureau politique, une instance dépourvue de tout caractère statuaire et réglementaires, des Secrétaires généraux, de coordination montrent des billets pour la Mecque offerts par Sérigne Mbaye Thiam pour acheter leur soutien à son projet de confiscation de l'intêret général", dénonce M. Diao.Il ajoute que Aminata Mbeugue Ndiaye a aussi déclaré avoir donné des billets de corruption. Raison pour lui dire soutenir que le Front pour la justice et la vérité ne voit que de la pagaille au sein du Bureau politique du Parti socialiste.