Le Burkina Faso et le Niger se retirent du G5 Sahel pour l’Alliance des États du Sahel (AES)

Il n' reste plus que deux pays dans le G5 Sahel, organisation qui réunissait depuis 2014 le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le G5, cette instance avait pour mission de réunir les moyens des pays membres pour faire du Sahel un espace de sécurité et de développement. Après le Mali, le Burkina Faso et du Niger ont aussi annoncé leur retrait du G5 Sahel et de la Force conjointe à compter du 29 novembre.



"Les gouvernements de Transition du Burkina Faso et de la République du Niger, ont décidé en toute souveraineté du retrait du Burkina Faso et du Niger de l’ensemble des instances et organes du G5 Sahel y compris la Force conjointe à compter du 29 novembre 2023", indique un communiqué conjoint.



Les trois pays ayant quitté le G5 Sahel ont déjà formé une autre organisation - l’Alliance des États du Sahel (AES) - le 16 septembre dernier.