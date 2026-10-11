Le Burkina mobilise près de 2 500 milliards FCFA de recettes minières en quatre ans

Le Burkina Faso a mobilisé environ 2 500 milliards de francs CFA (3,8 milliards d’euros) de recettes directes issues du secteur minier entre 2022 et 2025, selon ApaNews, qui cite des propos tenus jeudi passé par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba. C’était à l’occasion de la présentation du bilan de son département dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).



Cette mobilisation s’inscrit dans une politique visant à renforcer la maîtrise nationale des ressources minières, notamment à travers la réforme du Code minier en 2024 et la création de la Société de participation minière du Burkina Faso (SOPAMIB).



La production nationale d’or a atteint 94 tonnes en 2025, avec une contribution du secteur artisanal. La Société nationale des substances précieuses (SONASP) serait, quant à elle, passée de 457 kilogrammes d’or collectés en 2022 à environ 40 tonnes en 2025, toujours selo, le bilan présenté par le ministre.



Le gouvernement souhaite également, dans un bref délai, renforcer la transformation locale de l’or, constituer une réserve nationale et développer les capacités de connaissance du sous-sol.