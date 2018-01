Le Chef d'Etat major des armées avertit : "Notre objectif c'est de nettoyer cette zone"

Le Chef d'Etat major général des armées n'a pas voulu s'aventurer sur l'identité des coupables du massacre de Boffa qui a eu lieu samedi 06 janvier. Le Général Cheikh Gueye s'est refusé pour l'instant d'attribuer cette attaque à un groupe quelconque. Mais il s'est montré ferme et sur la volonté des autorités de débarrasser cette zone des malfaiteurs.

"Une opération particulière a été déclenchée pour traquer les criminels qui ont commis cet acte. On ne parlera pas des éléments de l'enquête et on ne donnera pas de délai. Ce qui est important pour nous, au-delà de ces criminels qui ont eu à commettre cet acte, c'est de nettoyer cette zone pour que les populations puisse faire leur travail normalement", a-t-il déclaré devant les journalistes.



Le Cemga dira par la suite que l'appartenance des auteurs du massacre ne l'intéresse pas. "Un acte odieux a été commis. Et quelque soient les auteurs de ses actes, ils seront traqués et neutralisés au besoin. Je ne pense à personne. Je sais qu'il y a des individus imbus de leurs intérêts personnels, qui veulent saccager notre environnement. Ils peuvent être qualifiés de criminels, du moment qu'ils ont eu à tuer lâchement de simples populations. Par conséquent, leur appartenance ne m'intéresse pas", a-t-il conclu