Le FDR fustige la répression dans les universités et une baisse des prix des carburants « sans impact »

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a réagi à la situation tendue dans les universités sénégalaises. Dans un communiqué, il dénonce à la fois la répression policière contre les étudiants et l’attitude du Premier ministre. L’opposition s’est également dite déçue par la baisse jugée insuffisante des prix des hydrocarbures, notamment du supercarburant et du gasoil.



Selon le FDR, les étudiants des universités sont en grève depuis plusieurs semaines pour exiger le paiement de leurs arriérés de bourses. « Ils ne font pas que face à une répression policière inacceptable, ils sont à leur tour confrontés aux rodomontades du Premier ministre », déplore le mouvement.



Il ajoute que d’autres « mouvements sociaux (éducation, santé, agents de l’administration etc.) sont imminents ou en cours dans de nombreux secteurs qui réclament des actes concrets d'un gouvernement manifestement incapable de respecter ses promesses.



Concernant la baisse des prix de l’énergie, l’opposition estime qu’annoncée avec un grand bruit depuis plusieurs semaines, elle a, une « nouvelle fois, déçu les populations qui l'ont perçue comme une mesure superficielle et propagandiste, sans aucune incidence véritable sur leur vie de plus en plus difficile ».



Le FDR rappelle que le prix du baril est tombé dans la fourchette de 60 à 65 dollars depuis 2024, alors qu’il avait atteint et dépassé 120 dollars avant 2023, à la suite des crises de Covid et d’Ukraine.



« Comment dès lors justifier en 2025 finissant, les coûts élevés de carburant, de l’énergie, de l’eau et des transports au Sénégal ? Comment comprendre que le prix du super soit de 820 F en Côte d’Ivoire depuis novembre 2025 alors qu’il est annoncé à 920 F dans notre pays, avec une fierté déconcertante ? », s’interroge le Front de l’opposition.