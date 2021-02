Le Collectif des Amicales d'étudiants bannit les rassemblements politiques dans le campus de l'Ucad

Le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop a été le théâtre cette semaine liesse populaire et de champ de bataille pour les étudiants Pro-Sonko et Pro-Macky. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, le Collectifs des Amicales d'étudiants a jugé nécessaire de faire une sortie médiatique pour dénoncer ces activités au sein du "temple du savoir". Ils sont mis en garde toutes les formations politiques.



Selon Steven Dame Sène, porte-parole dudit collectif, "tous ces sacrifices, on ne peut pas les faire afin de combattre la pandémie et de voir au niveau de l’espace universitaire des rassemblements d’ordre politique. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes levés pour dire non et inviter les camarades étudiants à plus de responsabilités".



Sène d'ajouter: "le fruit de la concertation des étudiants de Dakar. Je dois préciser que ce n’est pas la première fois qu’on a eu à le faire. Parce qu’il y a eu des questions d’ordre socio-pédagogique qui ont eu plusieurs fois à nous réunir. Nous devons rappeler que nous sommes autonomes et que nous sommes là pour les étudiants, nous devons prendre des positions très équilibrées. Parce que derrière nous, il y a des camarades qui sont de l’APR (parti au pouvoir), du parti Pastef – Les Patriotes d’Ousmane Sonko, et du PDS "