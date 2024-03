Le Conseil constitutionnel rejette le retrait de la candidature de Habib SY

Le Conseil constitutionnel a rejeté la demande de retrait de la candidature présidentielle de Habib Sy, qui souhaitait soutenir Bassirou Diomaye Faye, selon la RTS qui cite le mandataire Oumar Sy.



Habib Sy, leader du Parti de l’Espoir et de la Modernité (PEM), a annoncé son intention de renoncer à sa candidature présidentielle, ce qui représente un tournant significatif dans le paysage politique du pays. L’annonce a été faite aujourd’hui à Linguère, sa ville natale, où il a exprimé sa décision de se retirer et de soutenir pleinement Bassirou Diomaye Faye pour l’élection présidentielle à venir.



Le mandataire de Habib Sy a indiqué que le Conseil constitutionnel a programmé une rencontre avec la coalition du candidat pour le 29 mars prochain afin de délibérer sur leur demande.



« Les avocats de la coalition du candidat se réuniront prochainement pour discuter de cette décision et déterminer les prochaines étapes de cette affaire », a déclaré le mandataire de Habib Sy.