Le Conseil de sécurité prêt à décider du retrait «progressif et ordonné» de la Monusco

C’est un signal qu’attendaient depuis plusieurs semaines le président Félix Tshisekedi ainsi que le gouvernement congolais. Le Conseil de sécurité a été lundi au-delà de « prendre acte » des requêtes de Kinshasa. Dans cette déclaration, il lance les bases du retrait de la Monusco de la RDC : il encourage l’exécutif congolais et l’ONU de présenter le mois prochain un plan de « désengagement progressif et ordonné » des casques bleus.



Il appelle par ailleurs le Congo et le Rwanda à intensifier le dialogue pour la paix, condamne tout soutient au groupe armé du M23, et encourage à la bonne tenue des élections en 2023. L’ambassadeur congolais s’est félicité de cette prise de position qui devrait permettre de baisser les tensions entre la population locale et la Monusco, selon lui.



Difficile de savoir si les désengagements forcés de l’ONU ces derniers mois par les pays hôtes que sont le Mali, le Soudan et le Niger ont poussé le Conseil - ou si l’affaire des huit casques bleus arrêtés pour avoir entretenu un système de prostitution près de leur base ont influencé sa décision.