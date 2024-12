Le Conseil municipal de la maire de Dakar en "retraite" à partir de ce jeudi

Les conseillers municipaux de la Ville de Dakar seront en retraite à partir de ce jeudi à Saly pour examiner et adopter le budget 2025, conformément aux nouvelles dispositions du régime financier. L'occasion sera également donnée d'informer les participants sur les enjeux des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 et de préciser le rôle que la ville devra y jouer. L’annonce a été faite par Pape Moussa Pouye, secrétaire élu de la Ville de Dakar sur le plateau de Midikeng où il était invité.



Une centaine de personnes, comprenant des membres du conseil municipal, de l’administration municipale et du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Dakar 2026, sont attendues pour cette rencontre. Reste à savoir si le maire de Dakar, Barthélémy Dias, participera à cet événement.