Le Consul général du Sénégal à Milan sur le point d'être viré

C'est le journal Libération qui vend la mèche. Selon nos confrères, le Consul général du Sénégal à Milan (Italie) a été convoqué en secret à Dakar pour être entendu sur un prêt nébuleux de plusieurs centaines de milliers d'euros.



"Rebondissement dans l'affaire du prêt de 850 000 euros contracté par le Consul général du Sénégal à Milan, avant le cinglant désaveu du ministre des Affaires étrangères. Selon nos radars et antennes sensibles, Rokhaya Bâ Touré a été discrètement convoquée à Dakar la semaine dernière et "interrogée" aux Affaires étrangères. Ce dossier devrait connaître des évolutions dans les prochains jours. Et, d'ores et déjà, celle qui serait retournée en Italie peut commencer à faire ses bagages", a rapporté le journal dans son édition de ce vendredi 13 décembre 2019