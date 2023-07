Le Directeur général de l’AIBD SA réceptionne des équipements médicaux

Le Directeur général de l’AIBD SA, Abdoulaye Dieye, a réceptionné, le jeudi 20 juillet 2023, un premier lot de matériel destiné au Centre d’expertise médicale du personnel aéronautique (CEMPA) implanté dans l’enceinte de l’Hôpital militaire de Ouakam. M. Dieye, qui avait à ses côtés les différentes entités engagées dans ce projet, a également visité le site qui va abriter les futurs locaux du CEMPA, un des projets phares de l’AIBD SA dans le cadre de la stratégie du hub aérien.



Cette réception entre dans un processus d’acquisition de matériel médical de dernière génération. Le Directeur général de l’AIBD SA y voit une « volonté résolue de satisfaire aux exigences du secteur aéronautique, d’acquérir une certaine autonomie dans ce domaine et d’élargir les possibilités dans la sous-région conformément aux nobles ambitions du président de la République à travers la stratégie du hub aérien ». Dans ce sens, une enveloppe de 200 millions de FCfa est prévue pour l’acquisition de ces équipements. En plus de la rationalisation des dépenses et du gain de temps pour le personnel aéronautique, le développement du CEMPA inaugurera, à ses yeux, l’ère de la souveraineté médicale dans le stratégique domaine de la navigation aérienne.



Le médecin lieutenant-colonel Aissata Oumar Ba, médecin-chef du CEMPA, ne s’en réjouit pas moins. De son point de vue, ce premier lot de matériel médical est une agréable nouvelle pour l’unité de cardiologie qui sera ainsi plus indépendante : « Nous sommes soutenus, depuis le début, par l’hôpital militaire de Ouakam. Cette acquisition nous permet d’avoir plus de possibilités en matière de plateau technique. Abordant les attributs du CEMPA, Mme Aissata Oumar Ba soutient que ce centre fait des visites d’admission et des visites révisionnelles pour la délivrance de certificats d’aptitude médicale pour le personnel aéronautique (pilotes professionnels, pilotes de ligne, pilotes privés, personnel navigant commercial, contrôleurs aériens…).



Le Directeur de la Sécurité des vols de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Farba Diouf, estime, quant à lui, que cette politique d’acquisition d’équipements de dernière génération contribue à alléger le processus de délivrance de certificats médicaux.



Pour rappel, le développement du Centre d’expertise médicale du personnel aéronautique (CEMPA) découle de l’ambition d’assurer une indépendance du Sénégal dans ce domaine et de dynamiser l’activité économique y afférente sur la plateforme aéroportuaire. Le CEMPA est l’un des grands projets de l’AIBD SA dans le cadre de la stratégie du hub aérien. A moins terme, il sera question d’en faire une plateforme de référence pour la prise en charge médicale du personnel aéronautique dans la sous-région. Le rééquipement du centre actuel est en cours pour améliorer le service en attendant la construction de la nouvelle infrastructure dans l’enceinte de l’Hôpital militaire de Ouakam.