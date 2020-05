Le FC Barcelone a trouvé une alternative à Neymar, les douze joueurs en trop du Real Madrid

L'alternative Sancho prend de l'ampleur au Barça



En Catalogne, Jadon Sancho fait la couverture du journal Sport ! Selon le journal pro-barça, l'attaquant anglais serait l'alternative à Neymar pour les Blaugranas. Alors qu'un retour du Brésilien semble compromis en raison des difficultés financières du club, celui-ci pourrait se tourner vers le joueur du Borussia Dortmund qui semble plus accessible. Estimé à 130 M€ par le club allemand, le Barça voit d'un bon œil une arrivée de l'international britannique qui s’inscrirait dans la durée et correspond au style prôné par les Blaugranas. Si le club catalan échoue à faire revenir Neymar, il jettera toutes ses forces dans la bataille pour Sancho, qui lui ne va pas manquer de courtisans, notamment du côté de la Premier League. Mais la véritable priorité du Barça pour le prochain mercato n'est autre que Lautaro Martinez ! Et selon Mundo Deportivo, l'Argentin se mouille pour rejoindre le Barça. L'attaquant a déjà indiqué à l'Inter son désir était de rejoindre le Camp Nou la saison prochaine et surtout il ne veut pas entamer des négociations avec les Nerazzurri pour une prolongation de contrat. Le club italien serait disposé à le laisser partir si une offre de 90 M€ arrivait ainsi que plusieurs joueurs inclus dans le deal.



Le Real Madrid prépare un grand ménage



Toujours en Espagne, le mercato du Real Madrid fait la couverture du journal AS ! Et c'est carrément une liquidation des stocks qui se prépare chez les Merengues. Le club madrilène espère économiser pas moins de 80 millions d'euros en transfert grâce aux ventes réalisées lors du prochain mercato. Si la Casa Blanca veut recruter l'été prochain et régénérer un effectif vieillissant, elle devra vendre. Il y a donc 12 joueurs sur le départ et notamment des joueurs célèbres tels que Gareth Bale, James Rodriguez, Lucas Vazquez ou encore Mariano Diaz ! Luka Modric et Marcelo auront le choix quant à leur avenir. Nacho ne sera pas retenu, et l'équipe de Zinedine Zidane pourrait prêter des joueurs comme Brahim Díaz et Reinier afin qu'ils acquièrent de l'expérience. C'est donc un grand ménage voire une révolution que prépare le Real Madrid pour la saison prochaine sachant que des joueurs comme Achraf Hakimi ou Martin Ødegaard vont eux revenir de prêt. L'été s’annonce agité dans la capitale espagnole !



Galatasaray veut s'offrir Mario Mandžukić



En Turquie où c'est Mario Mandžukić qui fait la Une de Fotomac ! L'ancien attaquant la Juventus, actuellement dans le club qatari d'Al-Duhail pourrait bien débarquer en Süper Lig la saison prochaine. À L'image d'un Diego Costa, Galatasaray est très intéressé pour le faire venir. Le quotidien assure que cela aurait l'effet d'une bombe. Pour remplacer Falcao, le club stambouliote estime que Mandžukić est le remplaçant idéal. Le Croate aurait tapé dans l’œil de Fatih Terim qui veut en faire son joueur majeur la saison prochaine. L'attaquant serait également partant pour rejoindre les rives du Bosphore et ainsi retrouver un championnat compétitif après son départ de la Serie A et de la Juventus l'hiver dernier.