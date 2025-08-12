Tambacounda : un malade mental tue son demi-frère âgé de 4 ans à coup de machette

Sankoum Diop (30 ans), souffrant de trouble mental, a asséné un coup de hache à son frère consanguin âgé de 4 ans aux devantures de leur demeure.



Récemment rapatrié d’Italie, le jeune souffrant de troubles mentaux a profité de l’absence des membres de la famille qui se trouvaient à l’intérieur de la maison pour donner la mort à son jeune frère de même père.



Les limiers de la Brigade de gendarmerie de Maka Colibantang (Tambacounda) informés de la situation, se sont rendus sur les lieux du crime à Sinthiou Ngoye un village de la commune de Maka Colibantang. A leur arrivée, ils n’ont pu que constater les dégâts car l'enfant était décédé sur le coût.



Selon le journal L’observateur dans sa parution de ce mardi, l’auteur du crime a été arrêté sans pour autant qu’il ait pris la fuite ni opposé de résistance, il a été placé en garde à vue, puis déféré aujourd'hui mardi, au parquet. Pour ce qui est du corps sans vie de l’enfant, il a été acheminé par les sapeurs-pompiers à la morgue du centre hospitalier régional de Tambacounda pour autopsie.



Des sources proches de l’enquête ont révélé que Sankoum Diop a été une fois interné au centre psychiatrique de Djinkoré (village situé à 7 kilomètres de Tambacounda) avant de rentrer chez lui ou il vient de commettre l’irréparable.