Disparition d'un bus de 52 pèlerins : le Consulat du Sénégal à Abidjan dément toute attaque au Mali et évoque des pannes techniques

Une inquiétude a saisi la communauté sénégalaise hier, lundi août 2025, suite à des informations faisant état de la disparition d'un bus transportant des pèlerins en route pour le Grand Magal de Touba, avec des rumeurs évoquant une possible attaque jihadiste au Mali. Face à ces spéculations, le Consulat général du Sénégal à Abidjan a apporté des éclaircissements, dans un communiqué.



« Le 1ᵉʳ août 2025, le conducteur du véhicule, Baye LO, s'est présenté au Consulat général afin de solliciter l'établissement d'une note verbale, en vue d'obtenir une recommandation auprès du Consulat général du Mali à Abidjan. Il a déclaré transporter 52 passagers, pour un départ prévu le dimanche 3 août 2025 », a souligné la note.



Le Consulat précise que deux autres bus ayant effectué la même démarche sont arrivés à destination sans incident. « Dès la diffusion de l'information dans les médias, plusieurs compatriotes ont signalé que le bus en question avait subi deux pannes techniques au cours du trajet, respectivement à Adjamé et à Yamoussoukro ».



Après vérifications approfondies, il est apparu que le véhicule a connu une nouvelle panne sur le territoire malien, contredisant ainsi les rumeurs d'attaque. Selon le Consulat, « Certains passagers, contactés par des membres de la communauté, ont pu rejoindre le territoire sénégalais par d'autres moyens ».



Le Consulat insiste : « En tout état de cause, il n'a jamais été question d'une quelconque attaque jihadiste visant un bus transportant des ressortissants sénégalais au Mali ».