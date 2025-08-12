Vol commis la nuit avec usage d'un véhicule : deux individus arrêtés à Yarakh

Dans le cadre d'une mission de sécurisation, les agents du Commissariat d'Arrondissement de Bel-Air ont interpellé deux individus pour « association de malfaiteurs et vol commis la nuit avec usage d'un véhicule ».



Les mis en cause ont été appréhendés à bord d'un taxi qui circulait dans le sens Yarakh-Rond-point Bakhou. Stoppé par la police, le chauffeur a d'abord refusé de s'arrêter et a poursuivi sa route vers la « plateforme ». Bloqué quelques mètres plus loin par une barrière de sécurité de la gendarmerie, il s'est finalement immobilisé.



Les passagers ont alors tenté de fuir. Toutefois, rapporte "Libération", l'un des malfaiteurs a été appréhendé, tandis que le second a réussi à s'échapper. La fouille du taxi a permis de découvrir cinq batteries de véhicules de type poids-lourds. Interrogé, le suspect arrêté a reconnu avoir volé ces batteries à Yarakh Kappa sur deux camions en stationnement, sans préciser l'endroit exact.



Le chauffeur, quant à lui, a nié les faits. Il a affirmé s'être arrêté seulement lorsqu'il a compris qu'il s'agissait de policiers.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et l'enquête se poursuit.