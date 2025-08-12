Cap-Vert: au moins 8 morts suite à des inondations et mouvements de terrain

Au Cap-Vert, des inondations et des mouvements de terrain provoqués par des pluies torrentielles le 11 août 2025 ont fait au moins 8 morts et de nombreux disparus, ainsi que d’importants dégâts matériels sur l’île de Sao Vicente, selon la protection civile. Le gouvernement a décrété l’état de catastrophe naturelle et deux jours de deuil national.