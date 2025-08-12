Réseau social
Cap-Vert: au moins 8 morts suite à des inondations et mouvements de terrain



Cap-Vert: au moins 8 morts suite à des inondations et mouvements de terrain
Au Cap-Vert, des inondations et des mouvements de terrain provoqués par des pluies torrentielles le 11 août 2025 ont fait au moins 8 morts et de nombreux disparus, ainsi que d’importants dégâts matériels sur l’île de Sao Vicente, selon la protection civile. Le gouvernement a décrété l’état de catastrophe naturelle et deux jours de deuil national.
Aminata Diouf

Mardi 12 Août 2025 - 13:52


