Le FC Barcelone prépare le recrutement de Neymar

Il fallait s’y attendre. Mardi, le quotidien Sport lançait un cri d’alarme pour sauver Lionel Messi, expliquant que le FC Barcelone allait tout faire pour contenter son numéro 10 en lui offrant une équipe à la hauteur de son talent. Et que veut Lionel Messi ? Son ancien coéquipier Neymar. Et c’est bien le Brésilien qui fait la Une du quotidien Sport ce mercredi, annoncé comme « l’objectif numéro 1 » du Barça pour le prochain mercato estival, peu importe les autres besoins du club catalan.



Quatre pages sont consacrées au joueur du Paris Saint-Germain. D’abord, pour rappeler que le Barça a besoin de lui pour dynamiser un secteur offensif trop dépendant de Messi, où Griezmann peine à briller. Ensuite, pour assurer que Neymar veut toujours quitter le PSG et fera tout pour y arriver. Y compris en actionnant la fameuse clause de stabilité prévue dans les règlements de la FIFA (mais loin d’être une solution évidente, comme nous vous l’avions expliqué). Reste que son objectif à l’heure actuelle est de réaliser la meilleure saison possible avec le Paris Saint-Germain.



Un coût estimé entre 170 et 180 M€

Si Neymar n’est pas encore obnubilé par un transfert au Barça, le club catalan y pense de plus en plus et aiguise ses armes. Selon ses estimations, en utilisant la clause de stabilité, Neymar coûterait entre 170 et 180 M€, soit moins que les 222 M€ déboursés par le PSG il y a trois ans. Mais il peut aussi parvenir à ses fins en négociant avec les dirigeants parisiens, qui seront peut-être plus ouverts à la discussion que l’été dernier, surtout si ces derniers ne parviennent pas à prolonger le contrat de la star brésilienne. Libre en 2022, Neymar sait qu’il sera en position de force cet été en ne prolongeant pas son bail.



Résumons l’affaire : le Barça semble cette fois vraiment décidé à recruter Neymar, ce dernier est toujours attiré par l’idée d’un retour et, après 3 ans au PSG, il est en position favorable pour forcer la main au club parisien. La perspective d’un nouveau feuilleton estival se précise et il faudra probablement attendre la fin de la Copa América, qui aura lieu en même temps que l’Euro 2020, pour que les choses bougent. L’été sera animé.