Le FMI a poussé Ousmane SONKO à tomber dans son piège! (Par Babacar Bitèye)

Le FMI sait très bien que la dette supposée « cachée » qui s’élève à environ 5000 milliards est en réalité bien traçable dans les livres du secteur parapublic, comme au Port autonome de Dakar, à l’AIBD, à Air Sénégal, ou à la Senelec, entre autres…Elle s’appelle la dette du secteur parapublic différente de celle principale qui relève directement du Trésor public sénégalais. Mais l’organisme profite du jeu macabre du Premier ministre pour mettre enfin la pression sur le régime et imposer son agenda et ses conditions draconiennes.



C’est la raison pour laquelle des voix autorisées du régime comme le député Guy Marius Sagna et le ministre Cheikh Oumar Diagne émettent des critiques acerbes sur le FMI. En effet, malgré les éléments de langage distillés dans les médias et sur les réseaux sociaux, les tenants du pouvoir à Dakar sont conscients de s’être sabordés en se livrant pieds et poings liés au FMI.



Malheureusement, la seule victime des errements et de l’incompétence de Sonko sera le peuple sénégalais dans toutes ses composantes. Clairement, sur le plan économique et social, des temps difficiles s’annoncent pour ce pays.