Le Fpdr révèle : "Nous avons appris que Macky Sall veut utiliser l'Assemblée pour modifier le Code électoral"

Le Front patriotique pour la défense de la République (Fpdr), qui réuni des partis de l'opposition comme le Pds, Bokk Gis-Gis, Aj/ Pads a accusé le chef de l'Etat Macky Sall de préparer un coup fourré pour modifier le Code électoral, après l'échec des négociations autour du processus électoral. Les Libéraux et leurs alliés révèlent que le Président Macky Sall va utiliser l'Assemblée nationale pour faire passer ses changements.

"Nous avons appris que Macky SAL envisage d’utiliser sa majorité mécanique pour procéder à des modifications du code électoral. Ces modifications seront de toutes manières unilatérales dès lors que même les non alignés qui avaient décidé de prendre part aux concertations convoquées par le Président de la République ont fini par se retirer au motif que l’on voulait juste se servir d’eux comme faire-valoir" ont-ils écrit dans un communiqué parvenu à la Rédaction de PressAfrik.

Ils appellent "les sénégalaises et les sénégalais à la vigilance et leur demande de se tenir prêts aux cotés de l’opposition pour exiger un processus électoral fiable qui commence par la distribution intégrale des cartes d’électeurs disponibles".



Pour rappel après l'échec constaté du dialogue autour du processus électoral, le Président Macky Sall n'attend plus que le rapport des médiateurs pour prendre une décision concernant le déroulement du scrutin présidentiel programmé le 24 février 2019. L'opposition et la mouvance présidentielle ne se sont pas entendus sur les 8 points autour desquels tournait le dialogue. Parmi ces points, le bulletin unique, les parrainages, le montant de la caution...