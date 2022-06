Le Gabon fête la journée mondiale du don du sang avec de la mobilisation

Assis sous une tente, Désiré reprend des forces. Donneur bénévole, il vient de faire un don d’une poche de sang : « Je suis conscient que mon geste peut sauver ceux qui sont dans le besoin. »



À ses côtés, une dizaine de personnes attendent leur prélèvement : ils ont eu besoin de la banque de sang pour sauver leurs proches. En retour, ils viennent donner le leur pour permettre à la banque de sang de faire des réserves :



« J’ai pris deux poches de sang hier, donc il fallait les rembourser. Et j’ai ramené quatre donneurs pour ça. »



Pendant les deux années de pandémie de Covid-19, le stock de sang a considérablement baissé, reconnait le Dr Olivier Rebienot Pellegrin, Directeur général du Centre national de transfusion sanguine, qui a mis en place une stratégie de communication pour mobiliser les gabonais :



« En 2018, nous étions à 30 % de donneurs bénévoles pour 70 % de dons familiaux. En 2021, nous sommes montés à 60% de dons bénévoles pour 40 % de dons familiaux. Donc, nous avons fait un bond de 30 %. »



Le Gabon prélève environ 23 000 poches de sang par an, un peu en deçà de la demande. Celle-ci est marquée par une surconsommation et la sur-prescription, affirme le patron de la banque de sang.