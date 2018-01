Le Général Cheikh Gueye : "Ce que j'ai dit ce matin aux populations de Toubacouta..."

Le Chef d'Etat major général des armées est allé à la rencontre des populations de Ziguinchor pour les expliquer l'essence de la mission de l'armée dans leur zone. Il a également parlé avec ses hommes pour leur rappeler leur devoir.



​"J'ai eu à rencontrer les populations locales. je me suis rendu à Toubacouta ce matin. J'ai eu à parler avec mes hommes pour les encourager et leur rappeler leur mission qui est d'assurer la libre circulation des personnes, leur protection et également la protection de leurs biens. J'ai eu à rassurer les populations pour leur dire que notre raison d'être ici, c'est d'abord vous permettre de vaquer librement à vos occupations", a-t-il dit avant d'affirmer que "les populations locales ont beaucoup salué l'action qui est mené par les armées et les opérations qui se mènent actuellement vont les rassurer davantage et ne visent toujours qu'à protéger l'environnement".



Le Cemga d'ajouter sur un ton ferme "qu'il n'est pas question qu'on laisse des gens motivés par des intérêts privés détruire notre environnement"