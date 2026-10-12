Le Ghana, premier producteur d’or africain, serre la vis aux compagnies minières

Un déversement de résidus miniers et un accident qui aurait été signalé trop tard. Voilà ce que les autorités ghanéennes reprochent à Cardinal Namdini, filiale du géant chinois Shandong Gold.



Selon l’Autorité ghanéenne de protection de l'environnement, c’est le mauvais raccord d’une canalisation qui aurait provoqué une fuite. L’entreprise a reçu un préavis de fermeture dans la foulée.



Autre groupe chinois visé : Earl International. L’exploitation a été fermée la semaine dernière pour un problème d'activités d’extraction illégale. L’entreprise affirme avoir réglé le problème et obtenu l’autorisation de reprendre lundi.



Mais les contrôles dépassent les opérateurs chinois. Le rapport d’inspection de la mine de Tarkwa, exploitée par le groupe sud-africain Gold Fields, est aussi mis en cause, même si aucune conclusion n’a été rendue publique.



Le Ghana, premier producteur d’or d’Afrique, veut instaurer une surveillance continue plutôt que d’effectuer des inspections ponctuelles.



A côté de cela, Accra augmente les redevances et planche sur une nouvelle loi minière, avec pour objectif de renforcer le contrôle de l’État, accroître les revenus et donner plus de place aux acteurs ghanéens de ce secteur lucratif.