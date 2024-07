Le Gouverneur de Sédhiou déplore l’insalubrité et le manque de propreté au marché central

Le gouverneur de la région de Sédhiou, Serigne Babacar Kane, a vivement critiqué la situation d'insalubrité qui règne au marché central de ladite localité. Lors de la 2ème édition de la journée nationale de nettoiement, visant à lutter contre les inondations et les encombrements, il a déclaré que « le marché central de Sedhiou a un véritable problème de salubrité et de propreté. »



M. Kane a souligné l'importance de choisir ce lieu public pour l'événement, en raison des aliments qui y sont vendus et consommés par la population. Il a affirmé avoir « constaté que les eaux usées du marché sont mal évacuées et que les lieux ne bénéficient pas d'un nettoyage régulier. »



Pour remédier à cette situation, le gouverneur a annoncé la tenue prochaine d'une réunion durant laquelle les acteurs concernés feront des propositions concrètes pour « assurer un suivi efficace des opérations de désencombrement et de nettoiement. »



Les opérations de nettoiement ont été menées avec succès par les équipes dirigées par le capitaine Ndiaye de la gendarmerie, le commissaire de la police centrale et le commissaire du groupement mobile d'intervention (GMI), informe Rewmi Quotidien. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre du dispositif organisationnel et opérationnel mis en place par Modou Gueye, le préfet du département de Sedhiou.



Cette initiative vise non seulement à améliorer la propreté et la salubrité du marché central, mais aussi à prévenir les inondations et à assurer un environnement sain pour les habitants de Sedhiou. Les autorités locales et les acteurs impliqués espèrent que ces mesures contribueront à un changement durable et à une meilleure gestion des espaces publics.