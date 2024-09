Le Grand Parti de Malick Gackou apporte son soutien au parti PASTEF pour les législatives de novembre 2024

Le Grand Parti, dirigé par Malick Gackou, a officiellement annoncé son soutien au PASTEF en vue des élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre 2024. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, M. Gackou affirme son appui total au Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi qu’au Premier Ministre Ousmane Sonko, en vue d'une "victoire éclatante" lors de ce scrutin.

Le Grand Parti insiste sur l’importance d’une majorité absolue pour assurer le changement au Sénégal. « Le Sénégal doit changer et la clé du changement nécessite une majorité absolue pour les forces de rupture et de progrès au service exclusif du peuple sénégalais », peut-on lire dans le document. Le parti appelle à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour atteindre cet objectif.

Par ailleurs, le communiqué « encourage le gouvernement à poursuivre ses réformes, notamment celles visant la reddition des comptes et le développement harmonieux du pays. »