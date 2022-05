Le Lycée Taiba ICS Mboro a réceptionné une nouvelle infirmerie offerte entièrement par ses anciens élèves

Le geste est hautement symbolique et il doit inspiré tous ceux qui ont eu à passer dans les différents établissements scolaires du pays. Retourner là où tout a commencé pour permettre aux nouvelles graines en gestation d’éclore dans les meilleures conditions. C’est ce que les anciens élèves du Lycée Taiba ICS de Mboro ont fait, à travers leur amicale présidée par l’infatigable Babacar Kébé.En marge des Journées culturelles organisées ce week-end par le Gouvernement scolaire, le Proviseur du Lycée, Monsieur Bacar Niang, a réceptionné la nouvelle infirmerie de ce lycée construit dans les années 80 et qui a formé des sommités dans ce pays dont l’actuel Directeur de MCA (Millenium Challenge Account), Monsieur Omar Diop, qui a rehaussé de sa présence l’événement.Devant le nouveau bâtiment, le Proviseur Bacar Niang a rappelé combien il était important de se préoccuper de la santé des élèves avant autre chose. « C’est un investissement très bien apprécié. Parce que investir dans la santé, c’est investir dans la réussite des élèves. C’est un intrant de qualité. L’une des conditions à remplir avant de parler de résultat, c’est la santé », a-t-il déclaré devant le maire de la commune et les autres personnalités qui étaient présentes.Pour la réalisation de l’ouvrage, le président de l’Amicale des anciens élèves du Lycée Taiba ICS de Mboro a été au four et au moulin. Babacar Kébé est d’abord allé chercher des partenaires en France, particulièrement l’association AUDACE, qui s’active dans l’éducation en milieu rural . Cette dernière, en plus d’autres actions réalisées pour rénover le Lycée, a pris en charge la plomberie de cette nouvelle Infirmerie.Ensuite, sous la coordination du président Kébé, une collecte de fonds a été lancée en ligne et pas moins de 7 millions FCFA ont été récoltés à travers des donations d’anciens élèves du lycée et autres autorités locales. Le président de l’Altics est revenu sur l’essence de l’ouvrage. « Cette infirmerie a été construite entièrement par les anciens élèves avec l’appui de bonnes volontés. Nous remercions donc tout le monde pour l’appui, le soutien, l’engagement qui ont permis la réalisation en quelques mois de l’ouvrage. Nous le faisons à l’endroit de nos cadets qui sont ici au Lycée de Mboro. La santé est une priorité, car quand il n’y a pas de santé, il ne peut y avoir de performances. Et quand il n’y a pas de performances, ce sera une catastrophe pour tout le monde », dit-il.Le maire de la commune de Mboro, Monsieur Abdallah Tall, s’est également réjoui de cette initiative des anciens élèves du Lycée. Le Président de l’Association des parents d’élèves, Monsieur Sarr, qui a pris part à la supervision des travaux, a également salué l’initiative.